El radical cambio de look de Alejandra Rubio con el que la han pillado saliendo de la peluquería

Alejandra Rubio nos tiene acostumbrados a lucir una melenaza morena de esas que quitan el hipo, un look que le otorga mucha personalidad. Sin embargo, la hija de Terelu Campos ha sido pillada con un nuevo estilo que ha sorprendido a sus seguidores.

La colaboradora de televisión ha sido grabada por las cámaras de Europa Press saliendo de una peluquería. El momento, que muestra su nueva imagen y que podrás ver en el vídeo superior, muestra cómo la celebrity trata de evitar las preguntas acerca del estado de salud de su abuela, María Teresa Campos.

No es la primera vez que Rubio protagoniza un cambio de look radical. Hace menos de un mes, la joven dejó a todos boquiabiertos publicando en redes sociales unas imágenes en las que también se despedía de su melena azabache para mostrar pelo corto y rubio. Muchos compararon ese estilo con el de su madre, y no dudaron en establecer comparaciones entre ambas.

Eso sí, en esta ocasión no se trata de una peluca como aquella vez. En este caso, Rubio ha preferido cambiar el color de su cabello mediante tinte, optando por una tonalidad que jamás le habíamos visto probar...

