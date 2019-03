Dulceida se baja los pantalones para responder a las críticas

Hace unos días, Dulceida era noticia por unas fotografías que había publicado la revista Cuore de sus vacaciones en Australia. En las imágenes la influencer no salía nada favorecida y la revista sacaba a relucir el cuerpo al natural de la bloguera, que no se parece mucho al que solemos ver en sus redes sociales.

Sin embargo, Dulceida no se ha callado frente a estos comentarios y ha decidido responder a las críticas haciendo gala de su sentido del humor. "Son graciosos. Ponen: cuando lo pides... y cuando te llega. ¿Puedo salir más guapa? Seguro que me hicieron un montón y cogen en la que salgo peor, cómo no, pero bueno... es gracioso. Este maravilloso cuadro... suerte que me veis en los vídeos. No voy a decir nada más", decía la influencer en su Instagram Stories.

Dulceida | Instagram

Y es que en el medio anteriormente citado comparaban una imagen de Instagram de Dulceida con una de su reportaje demostrando las marcadas diferencias entre ambas imágenes. Pero Dulceida no dejó ahí la cosa y decidió bajarse los pantalones para demostrar cuál es la realidad de su cuerpo. "La realidad, ¿vale?", decía junto a la imagen.