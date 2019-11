EL CANTANTE SE HABRÍA PASADO CON EL AUTOBRONCEADOR

David Civera fue uno de los muchos rostros conocidos que no quisieron perderse la Gala People in Red por el SIDA en Barcelona. Laura Escanes, Mireia Canalda, Paula Gonu o Carles Puyol y Vanesa Lorenzo fueron algunos de los que no faltaron. Pero hubo una cosa del popular cantante que llamó especialmente la atención: la diferencia de color entre su cara y sus manos.