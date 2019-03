La culpable del robo del vestido de Paula Echevarría

Paula Echevarría tiene un armario que ya quisiéramos muchas. La guapa actriz es una de las influencer de moda más importantes de nuestro país, por eso no es de extrañar que incluso sus amistades más cercanas deseen algunas de sus prendas.

Esto ha sido justo lo que ha pasado con el veraniego vestido de estrellas palabra de honor de la firma The Hip Tee que, curiosamente, ha desaparecido de la maleta de la asturiana para ir a parar a la de una de sus intimísimas amigas: Alicia Hernández, la diseñadora de Dolores Promesas, una de las marcas más usadas por Paula.

“Paula Echevarría, no sigas buscando tu vestido que lo tengo yo, que casualidad que me gustara el vestido y apareciera en mi maleta. Que misterios… Buenos días!”, junto a una foto suya llevando la prenda en cuestión. La intérprete no ha tardado en responderle con un “ya decía yo” y emoticonos con caritas desternillándose de la risa.