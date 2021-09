La coleta XXL de 10.000 dólares que llevó Kim Kardashian en la Gala MET

Hace unas semanas se celebró el evento más comentado del año, la Gala MET. Allí las celebreties más codiciadas lucieron su outfits que iban acordes con la temática para la gala 2021: la moda en Estados Unidos a través de la historia. Como no podía ser de otra manera, la influencer más famosa del planeta, Kim Kardashian, fue invitada al evento celebrado en la ciudad de Nueva York. Su extravagante look fue unos de los más comentados en las redes sociales. Kim se paseó por la alfombra roja con un diseño de Balenciaga de color negro que no dejaba ver ni un centímetro de su cuerpo. Los rumores apuntan a que el estilismo estaba relacionado con el lanzamiento del nuevo disco de su marido Kanye West, 'Donda', que luce esta estética, además la empresaria iba acompañada a la gala de alguien que podría ser el rapero.

Su elección fue trending topic pero lo que no llamó tanto la atención fue su peinado, que también era muy sorprendente pero, entre tanto negro, la coleta XXL que llevaba no destacó tanto como lo hubiera hecho con otro look. El peluquero de confianza de la celebrity, Chris Appleton, fue el encargado de hacer este impresionante recogido. Hacer esa gran cola de caballo de dos metros costó un total de 10.000 dólares en extensiones, según ha explicado el experto en peluquería a través de su perfil de Instagram.

En general el beauty look de la Kardashian no fue muy comentado, sencillamente porque no se veía. Aún así la estrella decidió hacerse un reluciente make up para la ocasión, ya que en la post fiesta se quitó la mascara que llevaba en su rostro. El make up artist de la influencer fue Mario Dedivanovic, que a pesar de que el maquillaje no luciera en la red carpet, accedió encantado a ser el artífice. El artista publicó una imagen en su Instagram maquillando a la reina de Internet, donde se aprecia que hizo un gran trabajo.