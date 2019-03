Chiara Ferragni, relacionada con el rapero italiano Fedez

Chiara Ferragni es una de las blogueras más famosas e influyentes de todo el mundo y en Italia es toda una celebridad, por lo que su vida amorosa interesa mucho a los medios del corazón nacionales e internacionales.

Así, parece ser que la 'it girl' ha ocupado de nuevo su corazón aunque llama la atención el galán escogido. Pues a pesar de la imagen de niña buena de la bloguera parece ser que a ella le gustan los 'bad boys'. Y es que el nuevo novio de Chiara sería el rapero italiano Fedez, un artista muy popular en el país de la pasta conocido por su música, por ser juez de Factor X, y por su físico repleto de tatuajes.

Primero han sido sus fotografía de ambos juntos en Instagram quienes los han delatado derrochando complicidad y carantoñas. Además, Ferragni habló en Vanity Fair cómo le conoció: "Fue durante una cena con amigos el pasado diciembre. Le escuché y pensé que estaba bien, que era una persona inteligente. Pero solo había oído un par de sus canciones y no había visto nunca Factor X. En verano, estando en Los Ángeles, mis amigos me dijeron que me había incluido en una canción. Pensé, 'mamma mia', habrá escrito algo horrible sobre mí", decía.

"Cuando llegué a Italia fue la primera canción que escuché en el coche, en la radio. Así que hice un pequeño vídeo cantándola: 'El perro Chiara Ferragni tiene un bolso de Vuitton y un collar con más brillo de una chaqueta de Elton John' (…) Empezamos a escribirnos. Me invitó a cenar. Y pensé, bueno, me gusta que sea directa. Los chicos hoy son demasiados indecisos", añadía al respecto. Unas declaraciones que no confirman su relación pero da a entender lo bien que se llevan y la complicidad que tienen.