Las botas de lentejuelas de Blanca Suárez que han dejado a muchos horrorizados

Blanca Suárezha vuelto a demostrar durante el Festival de Cine de Venecia que ella no tiene miedo a arriesgar en cuestiones de estilo. Aunque la actriz parece haberse decantando en su mayoría por unos looks sobrios y elegantes durante sus diferentes apariciones, Blanca también ha querido sorprender apostando por un total look de Alberta Ferretti.

Un diseño repleto de paillettes dorados combinados con botas altas a juego y un cinturón para marcar silueta. Un estilismo con el que ha dejado a muchos horrorizados, y es que tras pasearse por la alfombra roja, eran muchos los comentarios que surgieron en redes criticando las botas de la actriz.

Pero como siempre ocurre, hay gustos para todo, y también hubo quien alabó y aplaudió el arriesgado outfit de Blanca. ¿Lo amas o lo odias?