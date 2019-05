El indescriptible look de Amaia Romero que todo el mundo comenta

ASÍ SE HA DEJADO VER EN SU INSTAGRAM

Amaia Romero ha demostrado que su estilo está muy por encima de las tendencias. Y no sólo en lo que a sus looks se refiere, sino también a su música. Ahora la navarra ha vuelto a demostrar que en ser fiel a una misma pasando de modas e imposiciones, no hay quien le gane.