Adriana Lima se ha cansado de ser sexy

La top brasileña Adriana Lima no sólo es la segunda modelo mejor pagada, según la revista Forbes, sino que fue coronada como la modelo más sexy del planeta después del último desfile de Victoria’s Secret celebrado en Shanghái. Además es una de las pocas modelos que ha conseguido mantenerse sobre las pasarelas a pesar de estar tan cerca de los cuarenta.

Sin embargo, parece que la top se ha cansado de posar ligera de ropa. De hecho, ella misma ha dicho en sus redes sociales que no volverá a "desnudarse por una causa vacía", y aunque no ha aclarado qué considera ella una 'causa vacía', esta noticia ha alarmado a sus seguidores. Con esta publicación anunciaba la top su decisión.

"He recibido una llamada en la que se me ofrecía filmar un vídeo sexy para que sea publicado en las redes sociales. Ya he hecho este tipo de vídeos con anterioridad pero algo cambió en mi cuando una amiga me dijo que no estaba contenta con su cuerpo", escribía la modelo junto a su publicación. Y añadía, "Eso me hizo pensar que cada día, cuando me levanto me pregunto qué tal luzco y si seré aceptada en mi trabajo. Y en ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres se despierta cada mañana intentando alcanzar un estereotipo de belleza impuesto". Finalmente, añade la top, "Pensé que eso no es manera de vivir y que no es mentalmente sano así que decidí hacer un cambio. No volveré a desnudarme por una causa vacía".

Después de lanzar este mensaje la modelo dejó de seguir el perfil de redes sociales del director creativo de Victoria's Secret Ed Razek, por lo que muschos piensan que el mensaje de Adriana demuestra su intención de no volver a desfilar para esta firma. Una importante decisión que podría tener repercusiones en su vida laboral.

Aunque muchos de sus seguidores han alabado su decisión, también son muchos los que le reprochan que este cambio en su vida llega tarde. "Ahora piensas en eso, después de todo el dinero que ganaste con el cuerpo desnudo", comenta un usuario de la red.

Lo cierto es que el feminismo cada vez cobra más fuerza en la industria de la moda a través de movimientos como el de 'Plus Size' que cada vez cobra más importancia y que reivindica la belleza de los cuerpos con tallas grandes y promueve la diversidad física en una industria muy inflexible con los cánones de belleza.