Las inéditas fotos que ha publicado Elsa Pataky para felicitarle el cumpleaños a Chris Hemsworth

Elsa Pataky ha publicado un precioso mensaje en Instagram en honor a su marido Chris Hemsworth, con el que comparte tres hijos. El motivo de la publicación ha sido el cumpleaños del actor. El australiano cumple 38 cumpleaños, pero sigue siendo uno de los hombres más sexys del panorama. Su mujer Elsa tampoco se queda atrás.

La intérprete le ha dedicado unos bonitas palabras junto al romántico mensaje: "Happy birthday to my favourite husband ever. You mean the world to me. For many more years of laughs and happiness./ felicidades a mi marido favorito. Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad".

Para acompañar el texto la madrileña ha colgado una sucesión de emotivas fotos en las que sale la pareja viviendo diferentes momentos de su relación. La primera foto, con un toque de humor, muestra a los enamorados disfrutando de una nevada, en la segunda salen divirtiéndose con una puesta de sol de fondo, la tercera es de lo más entrañable, aparece Chris durmiendo junto a sus tres niños (India, Tristan y Sasha), la dos siguientes son del protagonista de la película 'Thor', posando junto a dos animales de manera muy graciosa, y en la última se ve al matrimonio en la playa.

La familia se encuentra muy unida. Recientemente fueron a divertirse con las motos a un circuito en un campo en el que sintieron mucha adrenalina, algo a lo que está acostumbrada la pareja. El actor subió una foto a sus redes sociales y escribió de título: "Fun family day in the dirt" (Día divertido en familia en la tierra). El pasado mes también estuvieron de cumpleaños, pero en este caso fue el de la propia Elsa. La artista colgó un sensual vídeo bailando en Instagram en el que escribió: "Celebrando que era mi cumpleaños y que me encanta bailar".

Seguro que te interesa...

Elsa Pataky desvela de dónde surgieron realmente los rumores de que Chris Hemsworth estaba con otra