El sensual baile de Elsa Pataky donde presume de cuerpazo en ropa interior

Elsa Pataky ha llegado a los 45 años de edad pero su cuerpo aparenta ser mucho más joven. La actriz luce un cuerpo de escándalo, y es que ella trabaja mucho sus músculos para presumir de figura fitness. Sus 4,4 millones de seguidores quedaron enamorados del vídeo que publicó la artista para celebrar su cumpleaños, en el que se aprecia su tipazo mientras baila de forma sensual la canción 'Dancing On My Own'.

El baile lo hizo hace dos semanas, concretamente el pasado 18 de julio, la fecha de su aniversario de vida. Elsa acompañó el vídeo de unas palabras: "Celebrando que era mi cumpleaños y que me encanta bailar". Además añadió el hashtag ''#sydneyconfinamiento'' , ya que la ciudad donde vive la madrileña se encuentra en arresto domiciliario debido a la alta incidencia de casos por Covid-19.

Algunas de nuestras celebrities no dudaron en dejar un comentario en el vídeo de Elsa. Rossy de Palma comentó: "HB, sweet Elsa" o Paula Echevarría: "Felicidades!!!!". Sus fans también llenaron su perfil de elogios como: "Hermosa por dentro y por fuera", este comentario refleja perfectamente la realidad de la mujer de Chris Hemsworth, con quien tiene tres hijos.

Desde hace tiempo ella basa su vida en el mundo fitness, de hecho hace unos meses fue portada de la revista [[LINK:EXTERNO|||https://www.womenshealth.com.au/|||Women’s Health Australia]], una revista de estilo de vida centrada en la salud, el sexo, la nutrición y el estado físico. Tal es su pasión por el deporte que ha escrito dos libros junto al entrenador Fernando Sartorius: 'Desafío Max' e 'Intensidad Max' y por otro lado, 'Strong', en coautoría con su marido Chris. Es normal que la actriz quiera estar en forma, ya que su trabajo lo requiere, la mayoría de sus películas son de acción. Actualmente ha tenido que intensificar su entrenamiento tal y como ella misma ha contado, para estar lista para su papel en 'Interceptor', la nueva película que está rodando.

