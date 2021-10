Primeras palabras de Diego Matamoros tras confesar Carla Barber su grave enfermedad

Diego Matamoros está disfrutando de esta nueva etapa de su vida después de haber puesto punto y final a su relación con Carla Barber, además de firmar el divorcio con su exmujer, Estela Grande, después de haber puesto punto y final a su relación hace unos años.

Ahora, ha aprovechado y se ha abierto en canal con todos sus seguidores, contestando a alguna que otra pregunta. Todo esto, el mismo día que Carla ha querido sincerarse con sus seguidores y contar la realidad que está pasando, ya que hace un mes le detectaron una enfermedad de corazón, la cual no tiene cura. Un grave problema de corazón que se ha convertido en el protagonista de su vida en estos meses, aún así, la doctora está muy tranquila y siguiendo todos los pasos recomendados por sus médicos.

Un día algo marcado para la concursante de realities que parece que ha pasado desapercibido para Diego, ya que ha aprovechado para manifestarse en su Instagram Stories de las ganas que tiene de conocer a alguien que le llene: "Tengo ganas de encontrar a alguien que me llene, me aporte, sea sincera y que pueda admirar (de la forma que sea) pero no es algo que me pase por la cabeza todo el rato, a las cosas hay que darles el tiempo que necesiten y no forzarlas. La soltería también tiene su punto y para ser feliz lo primero hay que serlo con uno mismo", ha confesado a todos sus seguidores.

Diego Matamoros | Instagram Stories Diego Matamoros

Una afirmación que casualmente llega el mismo día que su expareja confiesa su problema de salud. Aunque poco se sabe de la relación que hay entre ellos, quién sabe si el hijo de Kiko Matamoros ha aprovechado para enviarle su apoyo por privado. Una ruptura en la que ambos decidieron seguir sus caminos totalmente separados y con otros proyectos en mente, como es el caso de Diego quien esta cursando un máster en Diseño de Interiores, una de sus pasiones.

