El motivo por el que Jessica Bueno se muestra así de emocionado por su 31 cumpleaños

Jessica Bueno está disfrutando de unas merecidas vacaciones, después de haber dado a luz hace poco más de un mes a su tercer hijo, Alejandro. Fruto de su relación con el futbolista Jota Peleteiro, el segundo hijo de la pareja, ya que el mayor de nueve años es el hijo que tiene en común con Kiko Rivera.

A pesar de que la pareja aún se está adaptando al nuevo integrante de la familia, han aprovechado unos días para desconectar y así poder celebrar el 31 cumpleaños de Jessica, quien ha compartido con todos sus seguidores unas emotivas palabras, donde deja claro lo feliz que está al lado de sus seres queridos.

"Hoy cumplo 31 años. Me siento agradecida por mis 31. He llegado a los 31 habiendo terminado un grado de cuatro años, formada en una profesión que me apasiona. He llegado a los 31 habiendo formado una familia preciosa. He llegado a los 31 años teniendo tres hijos maravillosos. Hoy me encuentro en mi quinta semana post parto, no estoy tan en forma como otros veranos pero he llegado a los 31 años sintiéndome joven y con ganas de disfrutar de esta maravillosa vida que dios me ha regalado. He llegado a mis 31 años con todo lo que había soñado y aún me queda un mundo por delante para seguir soñando. Mi marido me ha sacado de mi burbuja tres días para disfrutar juntos, él y yo, así que también puedo decir que he llegado a mis 31 años con el mejor regalo, por que mi mayor regalo es que tú me quieras", comentaba la modelo junto a unas fotografías de ella y su marido disfrutando de una velada en barco y una cena romántica.

Además, su marido también ha querido aprovechar este día tan especial y ha compartido una foto con su mujer mientras disfrutaban del atardecer. "¡Final de unos días de celebración! Feliz cumpleaños mi amor, 31", comentaba junto a un selfie de ambos.

