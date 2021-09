El cariñoso mote por el que Mario Casas llama a su hermano Óscar Casas

Óscar Casas ha celebrado este martes 21 de septiembre una nueva vuelta al sol completamente diferente, ya que hace unos días salió a la luz la ruptura con su chica, Begoña Vargas, después de dos años de relación. Aunque ninguno de los dos ha querido decir nada públicamente, parece que entre ellos la llama del amor ya se apagó hace unos meses.

Aún así, el actor ha pasado un maravilloso cumpleaños rodeado de su familia y amigos, quienes no han dudado en enviar unas felicitaciones al cumpleañero. "Él, la diversión en persona! 23 añitos que te han caído brother", ha comentado Sheila Casas junto a un vídeo con su hermano en el viaje familiar que han hecho este verano a República Dominicana. Por otro lado, su hermano Christian también ha querido compartir una bonita felicitación: "Hoy cumple años alguien muy especial. No sé como sería mi vida sin él… Mi amigo, mi hermano, mi confidente… ¡¡NO ME FALTES NUNCA!! Muchísimas felicidades, TE QUIERO", ha escrito junto a una foto de ellos dos disfrutando de una velada en barco.

Christian Casas | Instagram Stories Christian Casas

Unas felicitaciones llenas de amor por parte de su familia, sobre todo por su hermano Mario Casas, quien lo está arropando tras la ruptura con su novia. Y es que la complicidad entre los dos hermanos se ve a lo lejos, pues incluso Mario tiene un cariñoso mote para su hermano: "Felicidades 23. Te quiero Oscariiiiin", ha escrito junto a un selfie de los dos juntos.

También, Óscar ha aprovechado este día para compartir con sus más de tres millones de seguidores un vídeo de cuando era pequeño: "Aquí tenía 3 años y hoy cumplo 23 y la verdad que no ha cambiado tanto la cosa. Muchas gracias a todos por las felicitaciones", fueron sus palabras para agradecer a todos los amigos y fans que dedicaron un rato de su día para felicitarlo.

