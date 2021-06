María Pombo da explicaciones tras ser vacunada contra el coronavirus con tal solo 26 años

María Pombo es una de las influencers más seguidas en España. Recientemente, la 'it girl' compartió con sus seguidores su experiencia al recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y que ha formado un gran revuelo en las redes. La influencer ha tenido que dar explicaciones al ser vacunada con tan solo 26 años.

El pasado mes de diciembre, María se convertía en madre por primera vez de un niño llamado Martín junto a su marido, Pablo Castellano. Dieron a conocer la gran noticia después de revelar que padecía esclerosis múltiple, al igual que su madre, pero la felicidad por la llegada de su primer hijo fue de lo más emotivo en esos momentos difíciles.

La pareja comparte su día a día con sus fans donde enseñan los bonitos momentos que viven juntos. Además, en las últimas semanas, la pareja ha podido celebrar dos momentos muy especiales en familia.

En primer lugar, han querido dar un paso de lo más especial en la vida de su pequeño al celebrar su bautizo. Y en segundo lugar, la pareja también ha celebrado su segundo aniversario de boda, con el que se dieron el 'sí, quiero' en el verano de 2019.

Recientemente, María ha querido publicar una serie de vídeos a su cuenta de Instagram para compartir su experiencia al recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La influencer fue acompañada de su padre, conocido en redes como 'papín', Vituco, que grababa todo el proceso.

María Pombo se vacuna contra el coronavirus | Instagram Stories de María Pombo

María Pombo se vacuna contra el coronavirus | Instagram Stories de María Pombo

Rápidamente, María tuvo que dar explicaciones y es que las redes se plagaron de críticas al ser vacunada con tan solo 26 años, ya que estaba causando mucho revuelo en las redes por ser vacunada fuera de su grupo de edad. "Aclaraciones, sobre todo para la gente que escribe con respeto, yo también aluciné cuando me llegó el mensajito de la Comunidad de Madrid, que me llegó el 9 de junio… me vacunan por esclerosis múltiple. Escribí a mi neuróloga y, efectivamente, en la Comunidad de Madrid están priorizando a personas con este tipo de enfermedades para la vacunación", fue el comienzo de su justificación a través de sus Stories de Instagram.

María Pombo da explicaciones al ser vacunada | Instagram Stories de María Pombo

María Pombo da explicaciones al ser vacunada | Instagram Stories de María Pombo

La mediana de las Pombo continuó con su relato y quiso dejar las cosas claras: "Os aseguro que me hubiese encantado estar en mi grupo de rango de edad sin ningún tipo de prioridad y para la gente que está diciendo que me he vacunado porque me apellido Pombo y porque tengo 2 millones de seguidores, no sé si os creéis que soy estúpida o algo y, después de siete años en las redes sociales todavía no he aprendido lo que hay que poner o lo que no. Si hubiese sido por enchufe o por tramposa, que jamás lo haría, ¿creéis que lo pondría en Instagram? Yo creo que no tiene mucho sentido y levantar la mando quien cree que no tiene mucho sentido". También ha querido compartir varios datos importantes para la gente que padece de la misma enfermedad para poder vacunarse en Madrid.

María Pombo da información sobre la vacunación | Instagram Stories de María Pombo

Después de sus aclaraciones, la influencer ha querido compartir una noticia muy buena y con mucho orgullo… ¡Ha llegado a los 2 millones de seguidores en Instagram! Ha subido varias historias enseñando su nueva cifra de seguidores ya que "poco os he hablado de esto".

María Pombo enseña que tiene dos millones de seguidores | Instagram Stories de María Pombo

Seguro que te interesa...

Fernando Tejero aclara su amistad con Pablo Castellano, el marido de María Pombo