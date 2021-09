María Castro revela el inesperado pasado de su marido: ''Cruzó el charco con David Bisbal''

Si por algo conocemos a María Castro en redes sociales es por la naturalidad con la que trata muchos aspectos como la maternidad, vivencias diarias e incluso pequeños percances que le han llevado a ser no solo una prestigiosa actriz sino también una reconocida influencer.

La intérprete está casada con el actor y coreógrafo, José Manuel Villalba, con quien tiene dos hijas en común, Maia y Olivia, y son muchas las veces las que presume de su amor en redes. Sin embargo, esta vez, lejos de haberse quedado únicamente en un romántico posado, la gallega dejaba este pasado fin de semana a todos sus seguidores atónitos tras confesar junto a una divertida imagen besándose con el valenciano que este había formado parte del reparto de una exitosa serie de televisión.

''Acabo de llegar de bolo y le estaba comentando justo a mi marido, lo que os habían sorprendido ayer en mis Stories ( menudo aluvión de mensajes), el saber que él era un integrante más de UPA DANCE… sí sí, el del pelo rojo!!'', comenzaba revelando el sorprendente e inesperado pasado de su marido.

''También os encantó saber que fue el coreógrafo del bailado por todos 'Lore, Lore, Macu, Macu'!!!! Pero me he dejado cosas en el tintero… no os he contado que fue bailarín de OT, que seguro que le habéis visto en muchos musicales de Gran Vía, que “cruzó el charco” con Bisbal… y muchas cosas más de su pasado artístico… (a ver si le 'robo' algún vídeo más y os enseño)'', continuaba sacando a la luz el brillante currículum de su chico.

Sin embargo, lejos de destapar su hasta ahora desconocida trayectoria para muchos, también ha aprovechado el post para revelar públicamente la gran admiración que siente por él, asegurando que, pese a que en su día ya le admiraba, ''lo mejor es su presente y futuro''.

