La cara de María Castro después de haber pasado toda la noche sin dormir

María Castro ya está de vuelta en Madrid después de haber podido disfrutar de un verano por sus tierras, junto a su marido, José Manuel Villalba, y sus dos pequeñas. Unas vacaciones llenas de locuras y aventuras que ha ido publicando en sus redes sociales, las mismas que utiliza para compartir con total naturalidad algunas de sus situaciones diarias que mezcla con temas tan importantes como el feminismo, la maternidad y la buena alimentación.

Además, la actriz es muy dada a compartir reflexiones con sus más de 700 mil seguidores que tiene en Instagram, desde momentos de su día a día hasta los vídeos más divertidos de sus niñas, las cuales son, sin duda, las mayores protagonistas de su perfil, sobre todo la pequeña Olivia, por la que no ha podido dormir en toda la noche.

"A menos de un mes de cumplir un añito, hemos tenido una noche de mil despertares… En realidad han sido exactamente 10, pero los he sentido como si fueran mil… Será la regresión de los 12 meses, porque esto iba ya viento en popa, pero… hay días de días… Y entonces me miro al espejo, con todas mis pecas pintadas en la cara postverano, y pienso: lo único que me voy a maquillar hoy es la sonrisa, porque el resto está: paz, plenitud y fortaleza", empezaba contando la actriz junto a una foto de ella delante del espejo donde no hizo falta poner ningún filtro.

Además, siempre aprovecha estas pequeñas reflexiones para lanzar alguna pregunta a sus seguidores, quienes están siempre al corriente de su vida. "Y al fin y al cabo: ¿qué es dormir?… dicen por ahí que está “sobrevalorado” y va a ser verdad… o no???", terminaba de contar la intérprete en su último post de Instagram.

Seguro que te interesa...

María Castro, en bikini: "Mi ombligo convertido ahora en timbre tras dos embarazos y una hernia"