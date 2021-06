María Castro enseña las grandes quemaduras que ha sufrido por el sol

María Castro ha conseguido hacerse un hueco en redes sociales. Y es que además de triunfar como actriz, María Castro triunfa como influencer a través de Instagram. Y es que desde que la intérprete se convirtió en madre de su segunda hija, es un gran ejemplo para otras madres…

Unas redes donde comparte cómo vive su día a día: recetas, consejos, entrenamientos… Pero sobre todo, cómo compagina su carrera como actriz con su faceta como madre volcada en la lactancia materna a demanda de su hija pequeña.

Una conciliación que recientemente mostraba a través de sus redes, y es que actualmente María Castro se encuentra viajando por toda España inmersa en la obra de teatro que protagoniza, 'La Coartada'.

"Lo llaman 'conciliar', cuando lo quieren llamar 'encaje de bolillos'... Y encima tengo que estar agradecida, y de hecho lo estoy!!!!, por poder llevarla a cabo. Esta foto me la ha hecho precisamente uno de los vértices de nuestra conciliación, la de nuestra familia, mi madre!!!! Vamos rumbo al festival de cine de Málaga, y tras una hora de pie en el vagón, meciéndola a favor de su traqueteo y con ella en el 'colo' (palabra gallega, que significa 'en brazos, pero cuando están llenos de cariño')... SE DURMIÓ!!! Y por fin me senté, por fin!!!!... aunque tras varios intentos fallidos, claro!... porque los bebés vienen con un altímetro de precisión, eso es así, listo para detectar el momento exacto en el que tratas de apoyar tus posaderas, aunque solo sea utilizando un trocito de las mismas, en cualquier saliente que se precie.... Pues bien, me senté... y me dormí!! Vaya si me dormí... aunque siempre preparada para despertarme ante el sonido de una mosca...", escribe junto a esta foto donde aparece dormida en el tren con su hija en brazos camino del Festival de Cine de Málaga.

Unas redes, donde una vez más ha vuelto a demostrar su gran naturalidad, compartiendo las quemaduras que ha sufrido por el sol a pesar de haberse protegido con protección. Una imagen con la que pretende concienciar del cuidado que hay que tener en estos meses de verano: "CUIDADO CON EL SOL!!! Os aseguro que me protegí como siempre. NO LO ENTIENDO", escribe junto a este Stories.

Las quemaduras de María Castro | Redes

Seguro que te interesa...

María Castro muestra su cuerpo en bikini tras ser madre por segunda vez