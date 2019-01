La noticia más dura que Malú ha tenido que dar a sus seguidores

Malú no está pasando por su mejor momento y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. Después de la caída que sufrió hace unos meses por la que tuvo que cancelar el inicio de su gira en octubre de 2018, ahora se ha visto obligada a tomar la misma decisión.

Y es que debido a la lesión que sufrió ahora tendrá que ser operada, por lo que ha tenido que cancelar de nuevo su gira: “Familia: como muchos sabéis, durante los ensayos de esta última gira sufrí una caída que me generó una rotura de ligamentos del tobillo derecho. Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora a la que me podía aferrar con mucho trabajo y sin dudarlo, la agarré. Peleé y trabajé durísimo para subirme al escenario, estar con vosotros y daros este show que durante tanto tiempo había preparado con infinitas ganas, entrega, pasión, emoción e ilusión”, comienza su mensaje publicado en Instagram.

Y añade:“Conseguí con mucho esfuerzo estar ahí y daros todo de mí. Ni vosotros ni el show merecíais menos. A día de hoy, me veo obligada a contaros que finalmente me tengo que operar. Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero esto es algo que no está en mis manos”.

Rápidamente la cantante ha recibido el apoyo de sus seguidores que no han dudado en enviarle palabras de ánimo.