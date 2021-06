Jessica Bueno reaparece tras la polémica Comunión de su hijo y Kiko Rivera

Hace un par de semanas, Jessica Bueno celebraba la Primera Comunión de su hijo Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera, en su casa de Bilbao, donde actualmente reside junto a su marido Jota Peleteiro y el hijo de ambos.

Tras la celebración, se desencadenó la polémica, y es que la prima de Kiko, Anabel Pantoja, no dudaba en mostrarse molesta por no haber sido invitada a la Comunión del hijo de su primo.

Unas declaraciones a las que Jessica no dudó en responder a través de sus Stories de Instagram: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo".

Tras celebrarse la Comunión, Jessica se trasladó junto a su marido e hijos a su casa de Sevilla para disfrutar allí de la recta final de su embarazo, la modelo se encuentra en la semana 35 de gestación por lo que está a punto de dar a luz. Unos días donde además, la ex Miss España ha estado volcada en terminar su Trabajo de Fin de Grado.

Un trabajo por el que ha viajado a Madrid recientemente para presentarlo de manera presencial ante el tribunal de la Universidad donde estudia. Además, la modelo recibía un sinfín de felicitaciones tras compartir a través de las redes los agradecimientos que escribía en su trabajo: "Hace cuatro años daba la noticia de que iniciaba una nueva aventura, mi etapa universitaria y hoy puedo decir que ha llegado a su fin. Cuatro años en los que me he volcado por completo para no dejarme ninguna asignatura atrás... y hoy puedo decir orgullosa que lo he conseguido", ha publicado Jessica, confesando que "me he superado, me he quitado una espina clavada y mientras escribo este texto me siento feliz y liberada. He crecido como persona, me siento más segura de mi misma y mucho más valiente. Me siento realizada, porque cuando tomé la decisión de estudiar un grado lo hice por mí, para demostrarme a mí misma que podía y lo he logrado".

Fiel a su discreción, sin embargo, la sevillana ha evitado pronunciarse sobre su reciente polémica con Kiko Rivera ni sobre las bonitas palabras que tanto el hijo de Isabel Pantoja como Irene Rosales le han dedicado en sus últimas declaraciones tras el malentendido por la comunión del hijo que tiene en común con el Dj, Francisco. En su línea de no hacer declaraciones a la prensa, Jessica tampoco se ha pronunciado sobre el enfrentamiento que su ex mantiene con la tonadillera, evitando confirmar si apoya a Kiko en su lucha contra su madre.

