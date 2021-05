El invitado especial de Ana de Armas por su cumpleaños

Ana de Armas cumplió 33 años el pasado 30 de abril, pero hasta ayer no lo había celebrado por todo lo alto. Seguramente a causa de las restricciones y los periodos de cuarentena que vienen y van por los Estados Unidos, Ana no había podido festejar su aniversario con toda su gente hasta este fin de semana. Para que nadie tuviera que madrugar al día siguiente, el sábado la actriz dio una espectacular fiesta en Los Ángeles que comenzó por la tarde y se extendió hasta la noche.

El evento que organizó no fue una de esas fiestas masivas, en las que no conoces a la mitad de los invitados. Por las imágenes y los video que la hispano cubana compartió a través de sus redes sociales, pudimos comprobar que se trató de un festejo en el que solo estaban las personas mas allegadas la actriz.

De Armas disfrutó como una enana y no es para menos, ya que en la fiesta no le faltaba ningún detalle, DJ, piscina, globos de todo tipo, ramos de flores etc.. Además, el paraje donde estaba situada la mansión en la que Ana quiso celebrar su cumpleaños era absolutamente espectacular y es que desde el enorme jardín se veían las famosas colinas de Hollywood.

La intérprete bailo, río y sopló las velas de una gigantesca y suculenta tarta. Lo pasó realmente en grande y la vimos festejando con multitud de amigos, pero fue la complicidad entre ella y uno de los asistentes a la fiesta lo que nos hizo poner (un poco) el grito en el cielo. Ana se mostró muy cariñosa con su amigo y compañero de profesión Edgar Ramírez, con quien pudimos verla moviéndose muy animadamente.

Edgar y Ana se conocen desde hace muchos años y no es la primera vez que se les vincula sentimentalmente. Sin embargo, ninguno ha confirmado ni desmentido la posibilidad de que entre ellos exista algo más que una bonita amistad.

Desde que la actriz finalizara su sonada relación con Ben Affleck a principios de este año, no se ha vuelto a relacionar con nadie. A pesar de que hace unos días pareciera que Ana quería hacernos creer que había vuelto con Affleck, finalmente se descartó dicho rumor. Seguramente su fans están deseando volver a verla felizmente emparejada y de ahí que a raíz del estupendo bailecito que se marcó con Edgar Ramírez en su fiesta de anoche, saltaran las alarmas de muchos de sus seguidores.

El invitado especial de Ana de Armas por su cumpleaños | Instagram.com

