Iker Casillas explota contra los paparazzi que le persiguen constantemente: "Así todos los días"

Iker Casillas está viviendo un año completamente diferente tras su separación con Sara Carbonero, la cual no ha debido de ser nada fácil, ya que ambos llevaban más de 11 años juntos. Y es que a pesar de que ambos han tomado la decisión de acabar definitivamente con su relación, siguen teniendo una bonita amistad, sobre todo por sus dos hijos, Martín y Lucas.

Después de una temporada donde ha podido desconectar y disfrutar de las vacaciones, el exportero ha vuelto a la rutina, la cual viene cargada de trabajo, pues incluso hace unas semanas fundó su primera escuela para porteros en Dubái. Ahora, se encuentra en Madrid y la prensa ha podido hablar con él y preguntarle a cerca de la relación de su exmujer con Kiki Morente.

Aunque fue bastante amable, Iker ha estallado en sus redes sociales con un vídeo grabando a varios periodistas que estaban esperando por él a las puertas del colegio de sus hijos. "Esto es lo que suele ocurrir todos los días. Y así todos los días en la puerta del cole. Así que si luego decimos que no estamos agobiados por estar aquí, pues imaginaos un poco lo que es todos los días constantemente llegar al cole y tener aquí a la gente", contaba esta misma mañana en su perfil de Instagram.

Después de un rifirrafe con los compañeros de la prensa Iker siguió contestándoles: "Ese es el problema, que no se respeta ni en el cole. Solo para que la gente lo vea y vea como estamos todos los días, así todos los días", estallaba muy molesto, aunque esto no es una sorpresa, ya que no es la primera vez que se molesta con los medios.

Ante esto, fueron muchos sus amigos y compañeros quienes quisieron enviarle varios mensajes de apoyo como Paula Echevarría, Candela Peña, Poty Castillo o Elia Galera, entre otros muchos famosos que han llenado su último post de comentarios.

