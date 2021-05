El hijo menor de Iker Casillas y Sara Carbonero quiere seguir los pasos de su padre

Aunque hace poco más de un mes que Iker Casillas y Sara Carbonero decidieron anunciar en un comunicado conjunto su separación, zanjando así los rumores que llevaban circulando ya un tiempo, lo cierto es que la pareja ha demostrado que el amor que se tienen es mucho más que eso.

Sobre todo por el bien de sus hijos, ya que en el comunicado detallaron que harían todo lo posible por su felicidad. Hace unos días, Iker Casillas habló en una entrevista con el portero Santiago Cañizares, compañero de la selección nacional, y en ella reveló que su hijo menor, Martín, quiere seguir sus pasos.

"Nunca les he inculcado a mis hijos el fútbol. Martín (el mayor) dice que quiere ser atleta porque el fútbol no le tira mucho. El pequeño, en cambio, siempre me dice que quiere guantes, rodilleras... la verdad es que yo lo veo y se tira muy bien, para muy bien el balón", revelaba.

Dos años del infarto

Este mismo fin de semana, el ex portero publicaba una fotografía celebrando que hace dos años que sufrió un infarto mientras entrenaba con el Porto F.C.

Y es que como podrás recordar, el que entonces era el guardameta del Porto F.C, se encontraba entrenando cuando sintió un fuerte dolor en el pecho con el que cayó al suelo. Después, le trasladaron al Hospital CUF de Oporto, donde fue intervenido de urgencia para que le realizaran un cateterismo y colocasen un stent, ya que tenía obstruida la arteria coronaria derecha.

Ahora, Iker Casillas ha querido festejar que hace dos años que volvió a nacer y recuerda aquel susto dando gracias a la vida por una nueva oportunidad: "2 añitos después...".

