Eugenia Martínez habla sobre la posibilidad de que Tana Rivera pudiera desfilar como modelo

Eugenia Martínez de Irujo se encuentra en Málaga donde ha realizado una pequeña colaboración junto a la diseñadora Rosa Alejandra. Ayer durante la Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2021 pudimos ver desfilar una de sus creaciones, como la propia Eugenia ha compartido a través de sus redes sociales asegurando que había sido "un sueño hecho realidad".

En el evento Eugenia contestó a algunas preguntas de la prensa que se interesaron entre otras cosas en el estado de salud de su hermano Cayetano, que sufrió una obstrucción intestinal y tuvo que ser operado de urgencia.

Entre sus declaraciones señalaba que lo malo ya había pasado y que era tiempo de dar ánimos y ser positivos. En cuanto a la relación entre los dos hermanos, que durante un tiempo fue algo tensa, Eugenia asegura que ahora mismo están muy bien.

En cuanto a su hija Tana Rivera, fruto de su matrimonio con el ex marido el torero Fran Rivera, La duquesa de Montoro, ha sacado "las uñas" ante la pregunta de una reportera de si veríamos a su hija Tana con alguno de los modelos que Eugenia ha diseñado a lo que la duquesa respondía tajante pero con buen humor: "¡Desfilando no!" y entre risas añadía "pero que se lo ponga sí que tiene tres o cuatro". No obstante, finalizaba estas declaraciones con una pequeña advertencia a la prensa sobre su hija: "Además, cuanto menos la sigáis mucho mejor". Comentaba con buen humor.

