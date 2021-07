Estela Grande, con su novio futbolista tras firmar su divorcio de Diego Matamoros

Estela Grande está disfrutando a tope este verano después de meses de encierro por la pandemia. Y es que si hace días la veíamos en Madrid acudiendo al concierto de 'La Oreja de Van Gogh' donde concedió sus primeras declaraciones tras firmar el divorcio de su exmarido Diego Matamoros, ahora ha viajado hasta Ibiza para disfrutar de unos días de vacaciones en la famosa isla.

"Al final, creo que después de tanto tiempo juntos y por el tiempo que llevábamos juntos nos merecemos los dos ese respeto y ese cariño, bien". También ha querido dejar claro que no habrá ninguna oportunidad y que es una etapa que estaba deseando cerrar: "La vida es muy larga y algún día nos encontraremos, una relación cordial que creo que es lo que nos dos nos merecemos", confesaba la influencer frente a las cámaras después de que Diego utilizase sus redes sociales para publicar unas bonitas fotos de cuando estaban juntos que utilizó para despedirse de su exmujer: "Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado", "Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos están para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy…", escribía Diego en sus redes a modo de despedida.

Y parece que definitivamente la modelo, influencer y diseñadora ha cerrado por completo esa etapa en su vida, y si recientemente confesaba ante las cámaras que estaba muy feliz al lado del jugador del Getafe, Juan Iglesias, ahora ha sido fotografiada con él en un barco en Ibiza. Unas imágenes que demuestran que están felices y enamorados, tal y como confesaba hace tan solo unos días.

Estela Grande y su novio Juan Iglesias | Europa Press

"Es muy mono, muy bien. Hay proyección de futuro, pero tranquilos", confesaba recientemente ante la prensa.

