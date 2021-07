Estela Grande habla del mal rollo de Diego Matamoros y Carla Barber

Estela Grande ha puesto punto y final a una etapa, después de un año separados, por fin han firmado el divorcio, así lo afirmaba la influencer este martes, antes de disfrutar del concierto de 'La Oreja de Van Gogh' en Madrid. A pesar de todo, y de lo complicada que fue su separación en su momento, Diego Matamoros le dedicó, a su ya exmujer, unas emotivas palabras en sus redes sociales.

Aunque su relación terminó como un auténtico terremoto, ambos han conseguido enterrar el hacha de guerra y quedarse con todo lo bueno y bonito de su relación. Además, Estela ha vuelto a conceder unas declaraciones a la prensa, mojándose sobre la relación, ya rota definitivamente, de Diego y su exnovia, Carla Barber.

"Me imagino que al final siempre que dejas una relación hay un poco de rencor, pero luego…", comentaba sobre el posible mal rollo de Diego con su exnovia, Carla Barber. "No lo sé, no estoy puesta nada en el tema porque no me incumbe", dijo la influencer sin querer entrar en muchos detalles. Además ha dicho que: "No quiero hablar más de Diego porque realmente ya está, tenemos caminos separados", aún así Estela le desea todo lo mejor, como siempre se lo ha deseado.

La exmujer de Diego está en una de sus mejores etapas, además de estar muy bien rodeada por su nuevo amor, Juan Iglesias, el jugador del Getafe. "Es muy mono, muy bien. Hay proyección de futuro, pero tranquilos". Está disfrutando de lo nuevo, eso sí sin ninguna prisa y dejándose llevar en todo momento. Además, ha sorprendido con una de sus declaraciones, ya que estaría dispuesta a tomarse algo con Diego si se lo encuentra por ahí: "Si me encuentro con él en algún sitio, no pienso salir corriendo".

Seguro que te interesa...

Diego Matamoros habla de Carla Barber tras su ruptura