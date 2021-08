Las emocionantes palabras con las que Tamara Falcó recuerda a su abuela fallecida

Tamara Falcó ha tenido un fin de verano un poco agrio, pues el pasado 22 de agosto llegó la triste noticia del fallecimiento de su abuela Beatriz Arrastia. Después de una semana complicada, donde tanto Tamara como sus hermanos han estado al lado de su madre Isabel Preysler, la familia ha intentado volver a la rutina. Así lo ha hecho la hija del marqués de Griñón, volviendo a las cocinas del curso intensivo que realiza en 'Le cordon blue'. Fue allí donde quiso hablar por primera vez tras la muerte de su abuela, a quien tenía un cariño especial.

Una semana más tarde, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido compartir unas bonitas palabras con todos sus seguidores y recordar de manera especial a su abuela, una de las personas que más a marcado su vida y a la que echa mucho de menos.

"Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas. Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño. Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible", comenzaba contando en su última publicación de Instagram.

Una tierna imagen en blanco y negro de ella pequeña sentada encima de su abuela, donde recuerda uno de los mejores momentos de su infancia. "Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va cuidar desde el cielo. A mi y a todos. Aún así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así. Love you always Bebita mía", finalizaba la hija de Isabel Preysler.

Seguro que te interesa...

Tamara Falcó reaparece tras la muerte de su abuela