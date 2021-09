La emocionante reacción de Cristina Pedroche al ser nombrado Dabiz Muñoz como 'Mejor Chef del Mundo'

Este miércoles Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han vivido una noche que jamás podrán olvidar. Y es que, el madrileño se ha alzado con el título de 'Mejor Chef del Mundo' en una inolvidable gala celebrada en Amsterdam donde tuvieron lugar los premios 'The Best Chef Awards' y en la que, como no podía ser de otra forma, la presentadora estuvo presente.

Un importantísimo reconocimiento que, tal y como ha hecho la modelo, merecía ser inmortalizado en las redes. Luciendo un impresionante conjunto, compuesto por un top y un pantalón, de Paloma Suárez, la televisiva compartía una fotografía donde mostraba el espectacular outfit que lució sin saber que su próxima publicación se convertiría en una de las más especiales.

''Marido es el número 1 del mundo. Yo ya lo sabía pero que lo reconozca una lista mundial con tanto prestigio es que no me puede hacer más feliz'', ha escrito junto a un divertido 'reels' que plasma algunos de los momentos que tuvieron lugar durante la inolvidable tarde noche de la que fueron protagonistas.

Asimismo, a lo largo del fantástico evento, Cristina quiso ir publicando todos los acontecimientos de la noche y, evidentemente, no dudó en compartir el emocionante momento en el que el chef se hacía con el puesto número 1 del ranking mundial, sucediéndole el sueco, Björn Frantzen, en segundo lugar, y Antoni Luis Aduriz, en tercero.

Ante tal feliz noticia, Pedroche no pudo evitar contener la emoción del momento, tal y como refleja su radiante rostro en el que su sonrisa se convirtió en su permanente complemento desde entonces.

Cristina Pedroche, muy emocionada | Instagram

El propietario de los restaurantes de estrella Michelin recogía, orgulloso, el galardón con el que se alzaba y, durante su speech de agradecimiento, quiso dedicárselo a su mujer: ''Quiero dar las gracias a mi mujer, gracias Cristina, te quiero''. Unas sinceras palabras por las que la televisiva se mostró de lo más emocionada y quiso compartir la preciosa escena a través de sus redes: ''Vale, muero. El puto número 1, le amooooo'', escribía pletórica junto al vídeo.

Dabiz Muñoz le dedica el galardón a Cristina Pedroche | Instagram

