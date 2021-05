Carla Barber aclara cuál es su situación actual con Diego Matamoros

A finales de abril conocíamos la noticia de que Diego Matamoros y Carla Barber habían puesto fin a su relación. Según apuntaron las informaciones, el hijo de Kiko Matamoros se habría ido de casa de la famosa cirujana, en el centro de Madrid, a su casa en Boadilla del Monte porque desde hacía tiempo veía triste a su perro en la ciudad y allí tiene espacios más abiertos de los que disfrutar.

Una ruptura que pilló a todos por sorpresa, y es que tan solo unos días antes, la expareja presumía de su amor a través de las redes sociales con un romántico viaje a México.

Desde que comenzaron su relación, la pareja ha compartido un sinfín de momentos con todos sus seguidores a través de las redes donde se habían convertido en una de las parejas favoritas…

Pero parece que esta ruptura ha dado un giro inesperado, y es que tras la declaración de amor pública por parte del hijo de Kiko Matamoros a la cirujana confesando que era la única mujer que ocupaba su corazón y la persona a la que más había querido en su vida, los rumores de reconciliación en la pareja comenzaron a sonar con fuerza.

Unos rumores de reconciliación que han ido en aumento tras los Stories que han compartido ambos este pasado fin de semana disfrutando de la tarde del domingo en casa de Laura Matamaros, quien ha demostrado en todo momento mantener una magnífica relación con Carla.

Sin embargo, la famosa cirujana y ex Miss España ha terminado con estas especulaciones, asegurando que Diego y ella no se han dado una segunda oportunidad: "No. Somos amigos", ha confesado, desmintiendo así una reconciliación entre ellos.

¿Cambiarán de nuevo las cosas entre ellos? ¿Acercarán de nuevo posturas y volverá a triunfar el amor? De momento, habrá que esperar…

