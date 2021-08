El cariñoso mensaje con el que Kiko Rivera apoya a María del Monte tras la muerte de su madre

Este fin de semana ha fallecido la madre de María del Monte, Bibiana, a sus 96 años de edad. La cantante está viviendo uno de los peores años de su vida, pues ha perdido a varios de sus seres queridos. Dos de sus hermanos han fallecido a causa del Covid, enfermedad que se ha llevado por delante a muchas personas. A pesar de que no está siendo nada fácil, todos sus amigos y conocidos han querido enviar sus muestras de cariño para acompañarla en estos duros momentos, como es el caso de Kiko Rivera.

Aunque la relación entre el DJ y la cantante se ha distanciado durante este tiempo, él no ha querido dejarla sola en estos momentos, y así lo ha querido manifestar en el último post, donde María se despedía muy a su pesar de su madre, la que llevaba cuidando durante todo este tiempo.

"Entrar en casa ha sido difícil porque está impregnada de ti. Pero he descubierto que no es la casa la que está impregnada de ti, soy yo. Gracias por darlo todo. Te quiero. Sigue a mi lado por favor. Sigue guiándome. Gracias por ser mi madre", fueron algunas de las palabras que la cantante quiso dedicarle a su madre y compartirlo con todos sus seguidores. Publicación que Kiko no pudo dejar pasar: "Mucha fuerza nana", fue el comentario que dejó el hijo de Isabel Pantoja, acompañado de unos corazones.

A pesar de que ninguno de los dos está pasando por su mejor año, parece que el cariño y el amor que hay entre ambos sigue al pie del cañón, ya que la cantante siempre ha sido uno de los grande apoyos en la familia Pantoja.

