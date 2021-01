Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, se sincera sobre cuál es la verdadera relación que tiene con su padre

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, suele mostrarse muy natural en sus redes sociales, donde publica post en los que podemos ver no solo su vida profesional, sino también la personal.

De ahí que este fin de semana, durante una tarde de sofá y manta, decidiera abrir un preguntas y respuesta con sus seguidores, que no han dudado en preguntarle por la verdadera relación con su padre, del que apenas comparte publicaciones en redes sociales.

Y es que para empezar Anna ha querido aclarar: "Soy real. Soy mucho más de lo que veréis aquí, pero me gusta pensar que nos conectamos a través de esta pantalla". De ahí que cuando le preguntaron sobre que nunca hablaba de su padre, si era porque no lo veía, ella respondió contundente junto a una imagen de pequeña abrazada a su progenitor: "Que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos".

Anna Ferrer junto a su padre | Instagram Stories Anna Ferrer

Sin embargo, la joven sí que comparte muchas publicaciones junto a su madre, a la que está muy unida. Paz y Albert Ferrer se separaron en 2003, tras cinco años de matrimonio y una hija en común, una ruptura que fue muy dolorosa para la presentadora. Aun así Anna ha querido ser sincera a la hora de decir respecto a su padre: "Tenéis que entender que no todo lo que hacemos lo mostramos en redes".

Seguro que te interesa...

La emotiva reflexión de Anna Ferrer tras perder Antonio Vidal, el marido de su madre, Paz Padilla