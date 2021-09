Anita Matamoros desvela el motivo por el que le gustaría ser madre joven

Otra de las muchas influencers que asistieron a la presentación de la Finca Los Jazmines en Segovia fue Anita Matamoros. La joven, que ha disfrutado de un espléndido verano feliz y enamorada junto a su novio, Nacho Santandreu, reaparecía radiante en el evento donde, de nuevo, dejaba constancia de la buenísima relación que mantiene con su hermana Laura Matamoros.

Centrada en sus estudios de diseño y en su faceta de influencer, poco a poco se consolida como una de las instagrammers más populares de nuestro país, la joven continúa cerrada en banda a hablar de su padre, Kiko Matamoros, con quien lleva un año sin hablarse.

"Estoy en un momento tremendamente feliz con todo y me ha llenado por completo", confiesa Anita cuando le preguntamos por Nacho Santandreu, con quien lleva varios meses de discreta relación que prefiere mantener alejada del foco mediático que siempre la rodea y con quien por el momento todavía no se plantea dar un paso más, puesto que su sueño pasa por regresar a Milán para continuar con su formación dentro de unos meses.

Sin ocultar que se le "cae la baba" con su sobrino Javier, hijo de Javier Tudela y Marina Romero, y confesando que lo suyo no es cambiar pañales "porque se lo cambié una vez y me manché", la influencer da la campanada desvelando que tiene el instinto maternal a flor de piel y que le gustaría casarse porque, en sus propias palabras: "Llevo planeando mi boda desde los 12 años". Asimismo, asegura que ''yo quiero ser madre joven. Lo he pensado siempre y tengo el instinto maternal súper desarrollado, aunque son muchas las circunstancias que se tienen que dar".

"Quiero ser madre joven igual que con mi madre, que a día de hoy nos llevamos poca edad y somos como amigas", confiesa, contando además como es Makoke como abuela: "Es moderna. A ella no se le puede llamar abuela, está determinantemente prohibido, pero está muy bien y se le cae la baba porque es imposible que no se te caiga".

Seguro que te interesa....

El nuevo look de Anita Matamoros con unas trenzas XXL