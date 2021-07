Alba Paul se pronuncia después de que Dulceida confirmara que han decidido separarse un tiempo

Esta semana comenzábamos con una noticia que rompió el corazón de muchos: Dulceida confirmaba que su matrimonio con Alba Paul estaba en crisis.

Una noticia que hizo pública a través de varios vídeos que publicó a través de sus Stories de Instagram donde reveló que su matrimonio no estaba pasando por su mejor momento. Una información que se vio obligada a compartir después de que sus seguidores llevasen tiempo especulando con la noticia tras ver que la pareja hacía prácticamente vida por separado: "Alba y yo no estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella va a estar haciendo sus cosas. No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis. Son momentos difíciles, sé que nos queréis".

Una publicación donde además pedía respeto ante la difícil situación que estaban viviendo: "Necesitamos que no juzguéis ni hagáis daño porque estamos muy sensibles y cualquier comentario nos duele más de lo normal".

Dulceida revela que está en crisis con su mujer Alba Paul | Redes

Poco después, era su mujer, Alba Paul, quien también utilizaba sus Stories de Instagram para pronunciarse sobre su separación. Unas declaraciones donde asegura que tiene esperanzas de que su matrimonio se pueda salvar: "No suelo hablar de mis problemas por redes, pero visto lo visto y que se está especulando mucho, decir que nosotras hemos tenido una relación muy buena durante siete años, muy buena y especial, quien nos conoce lo sabe. Pero como toda relación real, tiene altos y bajos, y ahora estamos pasando por uno de ellos. Nos estamos tomando este tiempo a ver si se puede arreglar. Yo espero que sí".

Y al igual que su mujer, ha pedido respeto para poder llevarlo de la mejor manera posible: "Nos merecemos respeto, somos personas normales que sufren y padecen".

Alba Paul, en redes | Redes

Fue en 2016 cuando la famosa influencer catalana y Alba Paul decidían sellar su amor en una impresionante boda que celebraron el 10 de septiembre en la playa junto a su familia y amigos. Un momento inolvidable, y es que para muchos la relación de Dulceida y Alba era un ejemplo de amor.

