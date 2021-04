Ainhoa Arteta acaba en silla de ruedas como secuela del coronavirus

Ainhoa Arteta pasó el coronavirus en febrero y tras un parón profesional debido a su estado de salud, hace poco decidió retomar parte de su actividad. Una vez superado ese difícil momento, explicaba lo duro que había sido así como los síntomas que había sufrido durante la enfermedad: "No fui asintomática, me afectó a los bronquios y casi me baja a los pulmones. Y obviamente, con mi profesión, tuve bastante apuro".

Pero con el tiempo ha podido ver que no está completamente recuperada. Y es que con el paso de las semanas Ainhoa ha visto como ha acabado en silla de ruedas como consecuencia del Covid-19. Ha sido ella misma la que lo ha revelado en sus redes sociales, indicando que las secuelas le obligan a realizar desplazamientos largos en silla de ruedas, ya que los médicos le han recomendado que no ande y que guarde reposo.

Así la artista revelaba que le ha salido un edema cuatro meses después de dar positivo: “Se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos”. Esto le ha complicado también ejercer su profesión: “Salgo a cantar tiesa, voy con muletas y con silla de ruedas para evitar todos esos pasos infinitos por el aeropuerto”, confiesa en el vídeo que ha compartido en sus redes, y asegura que no es nada grave, solo espera que sea algo pasajero y que “no haya venido para quedarse”.

Además, tranquilizaba a todo el mundo diciendo: “Que no cunda el pánico que estoy muy bien”, y añadía: "Confío en que podamos quitar la inflamación y que sean unos efectos secundarios de este bicho, que cuando parece que has pasado todo, de repente te quedas como me quedé yo el otro día, sin poder andar"