El tremendo enfado de Rafa Nadal por la filtración de su boda

Rafa Nadal y Xisca Perelló se han convertido en los protagonistas de la semana después de que la revista Hola adelantara que la pareja se casará en otoño después de 14 años juntos.

Algo que no ha sentado nada bien al tenista, según ha revelado el Diario de Mallorca, que se trasladó hasta su domicilio para confirmar la noticia de su boca. Pero Nadal se mostró molesto con la filtración de la noticia: "No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera en prensa...".

Ante la insistencia de los periodistas, apuntó: “Nunca informo de nada de esto, no voy a hacerlo ahora”. Y es que dada su fama mundial, la noticia también ha saltado a los medios internacionales.