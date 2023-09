Bibian Navarro enseña a patinar a Lydia Valentín: "Me caigo mil veces, pero lo intento hasta que me sale"

'Mueve la patata' es un espacio en el que la campeona olímpica Lydia Valentín demuestra que la motivación y la buena alimentación son esenciales para alcanzar el éxito deportivo y una mejor vida. En este capítulo conocemos a Bibian Navarro, una joven patinadora de 13 años que ya ha ganado varios campeonatos.

Bibian explica que la clave de su éxito es el tesón y nunca rendirse: "Me caigo mil veces, pero no pasa nada. Lo intento y lo intento hasta que me sale. A los niños que no practican deporte se lo recomendaría, porque te hace sentir mejor contigo mismo: conoces a otras personas y haces muchas amistades".

Lydia Valentín aprende a patinar

Lydia Valentín reconoce que nunca había visto a una patinadora en directo. Aunque practiquen deportes distintos, la campeona olímpica no puede evitar sentirse identificada con Navarro: "Bibi me ha trasladado mucho a mi infancia. Con 13 años también tenía mis referentes. Cada vez somos más mujeres las que practicamos un deporte".

"El patinaje se transmite mucho a la vida personal. Tengo más confianza en mí misma"

Entre los referentes de Bibian Navarro se encuentran las patinadoras españolas Sara Hurtado y Laura Barquero. La joven se siente muy afortunada por descubrir este deporte: "El patinaje se transmite mucho a la vida personal. Tengo más confianza en mí misma y si algo fuera me sale mal, ya sé que tengo que volver a intentarlo".

Tal es la pasión de Bibian Navarro por el patinaje que logra transmitirle ese entusiasmo a Lydia Valentín, que se anima a probarlo ella misma: "Lo mío es la halterofilia, no me he puesto unos patines de estos en mi vida". Aunque al principio le cuesta un poquito mantenerse en pie, Bibian acaba aplaudiendo a su "primera alumna".

El apoyo de la familia es vital

Esther Iruretagoyena, entrenadora de Bibian Navarro, es un pilar fundamental en su progresión como deportista: "Llevamos tres años trabajando juntas. La verdad es que nos llevamos super bien y eso hace muy fácil que las cosas fluyan. Es un deporte súper duro en el que el valor que más aporta es la superación".

"Posiblemente sean más las veces que pierdes que las que ganas. Cuando tú lo has hecho lo mejor posible, da igual lo que haya hecho el resto"

El otro gran apoyo de Bibian Navarro es su madre, Blanca Ricaldi, que dejó de trabajar para ayudar a su hija. Una de las enseñanzas que ha tratado de inculcarle es la gestión de la frustración, una habilidad muy importante para cualquier deportista profesional: "Si quieres llorar lloras, pero lloras 5 minutos. No puedes pasarte la vida llorando".

La propia Lydia Valentín coincide con este enfoque y le da su propio consejo a Bibian Navarro: "Vas a tener que gestionar la frustración muchísimo, porque posiblemente sean más las veces que pierdes que las que ganas. Cuando tú lo has hecho lo mejor posible, da igual lo que haya hecho el resto".

La importancia de una buena alimentación

La madre de Bibian Navarro también vela por que su hija se beneficie de las numerosas ventajas de una buena alimentación. Así lo explica la patinadora: "Mi madre siempre me intenta dar una dieta equilibrada. Mi plato favorito son las patatas con atún. Me gusta mucho cómo las hace mi madre".

Acabado el entrenamiento, Bibian invita a Lydia a su casa para probar la especialidad culinaria de su madre: la causa limeña, uno de los platos emblemáticos de la comida peruana. Para elaborar esta receta, Blanca utiliza atún (también puede emplearse pollo), aguacate, huevos, cilantro, perejil, aceituna para decorar, y, sobre todo, unas buenas patatas. Como este tubérculo es el ingrediente principal, la clave es usar producto de primera calidad, como el que ofrece Patatas Hijolusa.

Con estos ingredientes de primer nivel, Lydia queda encantada con la causa limeña. Sorprendida por la buena mano de la cocinera, la campeona olímpica le pregunta por la alimentación de Bibian: "Es muy importante, más aún si la niña hace deporte. Le he inculcado mi cultura peruana y la comida siempre le ha fascinado".