“La gente que juega con fuego... se quema”: La red púrpura, esta noche en Antena 3

Si te gustó La novia gitana, no puedes perderte La red púrpura, pero si no has visto la serie que acabamos de mencionar, no te preocupes, porque pronto te darás cuenta de cuál es el objetivo y de quiénes son las piezas claves es esta escalofriante ficción.

Elena Blanco descubrió hace unos meses que su hijo Lucas, al que perdió cuando todavía era un niño, seguía con vida. El problema es que sabe que pertenece a la oscura red púrpura y él mismo, a través de un vídeo, le pidió que dejara de buscarlo.

La inspectora no descansará hasta desmantelar toda esta organización y para ello contará con la ayuda de sus compañeros de la BAC. Cuánto más se acerquen a la verdad, más peligro correrán sus vidas. Pero Elena está dispuesta a todo con tal de cumplir su objetivo.

Las personas que pertenecen a la red púrpura son muy peligrosas e inteligentes y no dejarán que nadie se interponga en su camino. ¿Conseguirán Elena y sus compañeros acabar con ellos? ¡No te pierdas los dos primeros capítulos, esta noche en Antena 3!