Victoria Camps: "Aurora tiene un gran carácter y no se dejará pisotear"

Cuéntanos cómo es Aurora, tu personaje, y cómo llega a Puente Viejo

Aurora es una chica sensible, dulce y cariñosa, sólo que sus vivencias en el internado no han sido demasiado buenas, con lo cuál a veces puede tener ciertas inseguridades que le hacen ser un poco distante, sobre todo por el miedo a perder a su padre otra vez. Tiene bastante carácter y no se deja pisotear. A veces es un poco estirada, demás venir de un internado Suizo hace que ella sea muy disciplinada, ya que allí la educación es severa y más en los años en los que transcurre Puente Viejo. Algunas veces es un poco manipuladora, sobre todo si quiere conseguir un propósito, pero también es una forma de supervivencia, los años que pasó en el internado han hecho que su carácter no siempre sea el adecuado.

¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Y lo que más te ha sorprendido de ella?

Me gusta mucho su fuerte carácter con algunos personajes, y la forma que tiene de cambiar lo que realmente piensa por una sonrisa siendo siempre amable ya que debe ser educada y correcta, tal y como le enseñaron en el internado.

¿Cómo va a ser su relación con su padre Tristán?

Para ella su padre lo es todo. Quiere pasar todo el tiempo posible con él. Es muy comprensiva con él, entiende lo que le pasó con su madre, y quiere recuperar todo el amor que le faltó de su padre, necesita del cariño y las atenciones de él. Durante su largo tiempo fuera tuvo muchas carencias afectivas, y necesita el amor de su padre, como todo ser humano que necesita su familia, donde apoyarse.

¿Y con su hermano Gonzalo/Martín?

Al principio no sabrá que es su hermano, y con él no tendrá mucho trato, ella sólo se preocupa por su padre, pensándose que es su única familia, después se entera de quien es realmente, y le alegra mucho la noticia, le agradará saber que no es hija única.

¿Y con su abuela Francisca...? Porque tal como trataba a Pepa...

Su abuela Francisca no la soporta, como era de esperar, Aurora es hija de la partera y eso hace que Francisca no pueda ni verla, se evitan continuamente y habrá muchos retos entre las dos.

¿Es mucha presión interpretar a la hija de un personaje tan querido como Pepa y Tristán?

Casi siempre se tiene un poco de presión e inseguridad, ¡las actrices somos expertas en eso! Hay pocas actrices que no sean inseguras, Marilyn Monroe también dijo alguna vez “soy un poco insegura”. Pero no es algo que te impida trabajar, al menos a mi, me gustan los retos y siempre me reto a mi misma. Me considero una persona luchadora.

¿Cómo te han acogido tus compañeros?

Mis compañeros son personas maravillosas, me han acogido tan bien que la verdad no lo esperaba, me han estado ayudando mucho en las grabaciones, son humildes y muy trabajadores todos, y muy generosos a la hora de trabajar. En general todo el equipo ha sido maravilloso!! Son todos estupendos!!!

Hace nada celebramos el capítulo 500 y tú acabas de entrar ¿Cómo afrontas el entrar en una serie tan consolidada, con tantos fans?

¡Pues con mucha energía y alegría! Sé que tengo gran responsabilidad, pero también confío mucho en mi misma.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando entraste en el plató de la serie?

¡¡¡Dios mío!!! ¡¡Que decorado tan extraordinario!! Aún habiendo entrado ya en él varias veces, siempre me quedo perpleja de lo asombroso que es! Me encanta!!

¿Cómo te ves con la ropa de principios de siglo XX?

Diferente, pero la verdad es que me gusta mucho, los peinados de época me encantan y poder llevar uno es estupendo. Además los peluqueros y maquilladores hacen un trabajo espectacular.

¿Aurora encontrará el amor en Puente Viejo?

Si, pero prefiero no hablar mucho de esto y que se vaya viendo...

Si no fueras Aurora, ¿qué personaje te habría gustado interpretar?

Me gusta mucho mi personaje, porque tiene muchos matices que trabajar, pero si no fuese Aurora me gustaría uno como Francisca, aunque también es verdad que me gusta mucho por que lo interpreta una de las grandes.