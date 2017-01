Sandra Cervera: "Me encantaría convertirme en una mala malísima"

Sandra Cervera nos habla sobre la reacción de su personaje ante la inminente boda de su padre con la Montenegro. "Emilia va a intentar contenerse, pero en la mirada se le va a ver todo", asegura.

La actriz nos cuenta que "después de haber sufrido durante tantísimos años no acepta la decisión de Raimundo". Si bien aclara que "ante todo hay un respeto" hacia la figura paterna. Aunque acabará aceptando la realidad, no significará que haga lo mismo con Francisca, de quien sabe de sobra que el amor no va a cambiar nada en su persona. "Estoy convencida que no se equivoca. La intuición de Emilia nunca ha fallado desde el capítulo uno de Puente Viejo, y creo que esta vez no va a fallar tampoco", confiesa.

Además nos habla de la relación de Emilia y Alfonso, una pareja muy querida entre los seguidores de la serie y que no pasa por su mejor momento. "Tanto Fernando como yo estamos encantados de que haya esta acogida por esta pareja y tenemos ganas de mostrar mucho más. Alfonso y Emilia muchas veces hablan más por los ojos que por el propio diálogo y creo que a partir de ahora es cuando se va a ver claramente toda su historia".

Sobre la evolución de su personaje, Cervera propone un vuelvo en la trama. "Me encantaría convertirme en una mala malísima y ser más mala que Francisca Montenegro para vengarme de todo aquello que me ha hecho a mí y a la gente que quiero", reconoce. ¿Aceptarán los guionistas esta propuesta?