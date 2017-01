Pablo Espinosa: "Ramiro vuelve a Puente Viejo para proteger a Prado"

ENTREVISTA CON PABLO ESPINOSA

Pablo Espinosa nos da los detalles de su vuelta a Puente Viejo, donde regresa después de 959 capítulos de ausencia. El actor confiesa estar encantado de volver a reencontrarse con Ramiro, su personaje. "Me apetecía mucho, cuando me lo propusieron me dio mucha alegría", asegura.