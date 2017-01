Así se grabó la boda de Bosco e Inés

Os traemos un making of muy especial. Puente Viejo se viste de gala para celebrar la boda de Bosco e Inés. Después de tanto sufrir por su amor, por fin se han dado el "sí, quiero".

Fariba Sheikhan recibe los últimos retoques para que la novia esté perfecta. La Casa de Comidas recibe a los invitados. Todos están pletóritos ante tal acontecimiento.

Sandra Cervera, preocupada como siempre de que todo salga bien, sirve el menú y nos regala momentos de tomas falsas. Fernando Coronado anima a beber vino a salud de los novios. Maribel Ripoll y Enric Benavent no paran de comer. Ariadna Gaya no puede dejar de sonreír. No es para menos en este momento de celebración.

No os perdáis el making of de la secuencia en la que en Puente Viejo sólo reina la alegría. ¡Viva los novios!