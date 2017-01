Blanca Suárez: "Mario y yo ya somos como de la familia"

¿Cómo es tu personaje, Ainhoa?

Mi personaje tiene momentos muy divertidos, tristes, familiares con las conversaciones de padre a hijas y, por supuesto, un frente abierto en el tema amoroso...

¿Qué tal con tus compañeros de reparto?

Ha sido un descubrimiento, tanto los jóvenes como los mayores, no somos un reparto muy amplio y nos estamos conociendo muy bien. Los jóvenes hemos hecho un grupo muy bueno, salimos por ahí juntos, nos contamos nuestras vidas y ha sido un descubrimiento que va a llegar a buen puerto.

¿Nos puedes contar alguna anécdota de la grabación?

Así especial... que en septiembre te digan que vas a hacer una serie y que te vas a la playa, que vas a navegar... eso es muy divertido y nunca lo había hecho. Eso sí, al final se convierte en algo complicado por el frío, muchas horas en el agua...

¿Sabías algo de navegación antes de embarcarte en esta serie?

Nada de nada, estaba totalmente pez en ese sentido. Además, creía que no me iba a marear en el barco, pero me tuve que tomar unas cuantas pastillas contra el mareo por si acaso.

¿Cómo ves los personajes de tu padre, el capitán, y el de Ulises?

El personaje de Ulises es una persona muy válida profesionalmente, es marinero y sabe muchísimas cosas de cómo manejar un barco. El capitán, en cambio, se satura al tener a su familia en el ‘Estrella Polar’, es responsable de muchísimas personas... hay algunos momentos en los que no consigue mantener la cabeza fría o quizá no toma las decisiones adecuadas para cada momento. Ulises siempre está ahí para reconducir la situación.

¿Os parecéis Ainhoa y tú?

Nos parecemos bastante, soy responsable como ella cuando hay que serlo, pero todos tenemos un día loco (risas). Hay que separar momentos, ser responsable cuando estás trabajando o cuando estás haciendo algo que se requiere que seas así.

¿Cómo desconectas del trabajo?

Veo a mis amigos y a mi familia, y si me preguntan por el trabajo cambio de tema (risas) y les digo “cuéntame tu vida ¿qué tal estás?” (risas), intento no hablar de la serie, pero al final siempre surge el tema.

¿Qué diferencias estás encontrando con la grabación de ‘El Internado’?

No estuve en el arranque de ‘El Internado’, pero supongo que los inicios de las series son parecidos, porque yo entré cuando estaba todo bien ‘colocadito’ (risas), pero está siendo muy duro, muchas horas, mucho cansancio, hay muchas secuencias, mucha gente entre actores y figuración...

¿Recuerdas alguna escena complicada de grabar?

Las tormentas son complicadas, tenemos una broma, gritamos “bandazo”, y todos a un lado o al suelo (risas). Es una coreografía absoluta para que todo salga bien.

¿Te has planteado que harías si te dijeran que mañana se va a acabar el mundo?

No lo he pensado y, si se acaba, que no me entere y me pille por sorpresa (risas). Estaría todo el día dándole vueltas a eso debe ser muy fuerte. De todas formas, si lo supiera, intentaría que ese día fuera el mejor de mi vida, reírme y estar con la gente que soy feliz.

¿Cómo llevas la doble ración de Mario Casas entre la serie y las películas?

Ya somos como de la familia (risas) es un gusto y una gran persona, no me importa pasar 24 horas con él porque es un placer.