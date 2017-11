Todo lo que necesitas saber para ver el último capítulo de 'La Casa de Papel'

LA POLICÍA

Raquel, la inspectora al mando del rescate de la Fábrica de la Moneda y responsable de negociar con los atracadores, ha sido apartada y está siendo investigada. La policía sospecha que ella colaborado con Sergio Marquina (alias El Profesor), el cerebro del golpe que dirige el atraco desde fuera de la Fábrica de la Moneda.

Tanto la policía como el CNI han asistido a un enigmático acercamiento de Raquel con este individuo que ha facilitado la destrucción de pruebas y torpedeado acciones de rescate. Ella asegura que fue engañada, pero sus compañeros ya no la creen. El mando ahora es para el coronel Prieto (CNI) que ni está dispuesto a dejar que Raquel siga en paradero desconocido (ya que cree firmemente que ha colaborado con los atracadores), ni tampoco va a permitir que el atraco se alargue más en el tiempo. Lo tiene claro: hay que intervenir, entrar y sacar de allí a los rehenes y a los atracadores. Vivos o muertos.

LOS ATRACADORES

Han sufrido ya dos pérdidas mortales. Han experimentado cómo las más de 120 horas que llevan dentro han minado su relación y la confianza mutua como si se tratase de meses. De la ilusión por el atraco perfecto, la mayoría de los atracadores de la banda han pasado a asumir que el plan se está torciendo demasiado.

Ahora solo queda echar el resto e intentar escapar del edificio con todo el dinero que sea posible, pero sobretodo sin ser capturados. Dentro, con la muerte de sus dos compañeros en tan solo 5 días, las noticias son malas. Fuera, tampoco son muy alentadoras: la policía está dispuesta a entrar por la fuerza en la Fábrica y la detención del cerebro del golpe (El Profesor) también es cuestión de pocas horas. Toca salir de allí y huir. ¿Hasta qué punto pueden seguir ciñéndose al plan?

EL TÚNEL

Es la vía de escape. Un túnel que los atracadores han obligado a cavar a los rehenes y que conecta el sótano de la Fábrica de la Moneda con la guarida desde la que El Profesor ha estado dirigiendo el atraco y despistando a la policía.

La policía va a entrar en la Fábrica y el túnel aún no está totalmente acabado. Desde un lado y otro, pican a contrarreloj con la esperanza de terminarlo y poder abandonar el edificio, llegar a la guarida con el dinero y salir huyendo. Eso si antes la policía no irrumpe en la Fábrica de la Moneda y los detiene… o si no da con el escondite de El Profesor.

EL PROFESOR

Su identidad ha quedado descubierta. Está en busca y captura. La policía estrecha el cerco sobre la posición exacta de su guarida gracias a las señales que ha ido emitiendo la antena de su móvil cuando llamaba a Raquel (la inspectora) haciéndose pasar por Salva, ese magnífico hombre que ha aparecido en su vida y de quien se enamoró perdidamente.

Él también afirma haberse enamorado de la inspectora, un error fatal que ha puesto en serio peligro el éxito del atraco. Raquel lo ha descubierto, ya sabe quién es. Ha logrado escapar de ella y del resto de la policía, pero es cuestión de horas -quizá de minutos- que den con él y con su guarida. Es, por tanto, vital acabar el túnel que conecta ésta con la Fábrica de Moneda para que el resto de la banda de atracadores pueda salir por ahí con el dinero. En una situación tan extrema… ¿podrá El Profesor olvidar lo que siente por la inspectora y tomar decisiones únicamente pensando en lo mejor para el éxito del atraco?

RAQUEL, LA INSPECTORA

Salva, aquel tipo afable que conoció la primera noche del atraco en un bar y que le dejó su móvil cuando el suyo quedó sin batería, se convirtió en pocos días en el primer hombre capaz de haberle devuelto la confianza en el amor. Una historia de amor y desenfreno, cargada de pasión, que ha vivido a la par que este atraco.

Ese Salva ha resultado ser Sergio Marquina -El Profesor-, el cerebro de la banda de atracadores que ha estado manipulándola; aprovechándose de su debilidad sentimental para ganar tiempo y conocer en todo momento los pasos que daría la policía. Una mente delictiva fría y calculadora que le ha asestado a Raquel su mayor golpe personal y profesional. Una jugada maestra: enamorar a la inspectora al mando para tener controlada a la policía durante todo el atraco. Raquel ha sido apartada del caso y está siendo investigada por presunta colaboración con el atraco. Sus superiores no creen en la fraudulenta historia de amor y piensan que ella ha participado de este premeditado atraco.

Llena de rabia, Raquel intenta dar con el hombre que le ha arruinado su vida en tan solo 5 días. Está a punto de hacerlo; ella, por sí misma, ha descubierto la guarida de El Profesor antes que sus compañeros de la Policía. Dentro está Salva, mejor dicho, Sergio. Si lo detiene y lo entrega, quizá recupere parte del crédito profesional que ha perdido. Pero, en medio de todo, Raquel no puede deshacerse de una duda que le corroe… ¿y si, como le dijo El Profesor al ser descubierto, el amor que ha surgido entre ellos es verdadero? ¿Sería capaz esta estricta profesional de permitir que El Profesor se saliese con su plan solo por amor?

El libro de ‘La casa de papel’

Con motivo de la emisión de la temporada final de ‘La casa de papel’, llega el escape book basado en la trama de la serie. Los lectores se convertirán en protagonistas de la serie teniendo la posibilidad de unirse a la banda y conseguir una parte del botín.

Pero para lograrlo deberán demostrar su talento e inteligencia resolviendo los enigmas que El Profesor les ha puesto en el camino, mientras avanzan en la lectura. Solo así probarán que merecen este premio que va a “solucionar su vida para siempre”. Únete a la banda y forma parte del mayor atraco de la historia.