MOMENTOS | CAPÍTULO 903

Adela le confiesa a Tomás que dará su vida por Sofía pero Tomás no puede soportar perder a su esposa. Le advierte que no parará hasta convencerla de que cambie de opinión y decide ir al Café Reyes en busca de Martos para amenazarle y advertirle de que Adela es suya y que no puede sacrificar una vida para salvar otra.