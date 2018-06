Belén deja en shock a Ernesto: "Sé que eres mi padre"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.383

Ernesto se presenta en el despacho de Charo y se encuentra con Belén a quién intenta acercarse con buenos modales. Sin embargo Belén no puede contenerse y estalla contra él confesándole que sabe toda la verdad, "eres la peor persona que he conocido en mi vida". Ortega no da crédito a lo que está sucediendo.