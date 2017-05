Miguel Ángel Muñoz: "Hemos rodado la muerte de Alonso con siete personajes diferentes"

ENTREVISTAS | MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Alonso Núñez de Losada ha muerto y no sabemos quién es el asesino, por eso, antes de su despedida hemos hablado con Miguel Ángel Muñoz que nos ha revelado cómo ha sido rodar su propia muerte y hemos descubierto detalles muy interesantes del rodaje. ¿Sabes que su asesinato lo han rodado hasta siete personajes diferentes? No cabe duda que estaremos en vilo hasta descubrir al culpable, de momento, no puedes dejar de seguir la investigación: ¿Quién mató al marqués?