Roko, pura elegancia y ritmo como Diana Ross & The Supremes con ‘The happening’

Roko nos traslada a los años 70 para deleitarnos con una brillante imitación de Diana Ross, integrante de The Supremes y una de la artistas femeninas más importantes del pop de la época. La exconcursante de ‘Tu cara me suena’, una vez más, deja boquiabierto al público y nos regala una de las actuaciones con más marcha y elegancia de la noche.

Una sensual Roko recrea el videoclip de 'Toxic' de Britney Spears

Roko, que llega a 'Tu cara no me suena todavía' para imitar a Diana Ross and The Supremes, aprovecha su visita para regalarnos otro momentazo de lo más sensual. La cantante se atreve a recrear el videoclip de 'Toxic' de Britney Spears como ya lo hizo un auxiliar de vuelo malasio que revolucionó las redes.

