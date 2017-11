¡Vota por la mejor actuación de la séptima gala de 'Tu cara me suena'!

2

Un Miquel Fernández rockero se deja la piel con ‘I still haven’t found what I’m looking for’ como Bono de U2

El rock de U2 no podía faltar en la sexta edición de ‘Tu cara me suena’. Miquel Fernández se ha convertido en Bono por una noche para versionar el famoso hit ‘I still haven’t found what I’m looking for’ acompañado de un espectacular coro. ¡Alucinante!