Todas las actuaciones de Arturo Valls sobre el escenario de 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' no se puede entender sin las actuaciones de Arturo Valls. El ex concursante del programa no ha dejado indiferente a nadie con sus imitaciones, se ha dejado la piel sobre el escenario y prueba de ello es que una de sus actuaciones ocupa el número 9 de los vídeos más visto de Youtube. Pero, ¿sabrías decidirte por una actuación? ¡Nosotros nos quedamos con todas!