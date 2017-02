Elena Rivera conquista al equipo de 'Tu cara me suena' como una 'demoledora' Miley Cyrus: "Tienes que estar en la sexta edición"

Un inédito ‘Wrecking ball’

Elena Rivera ha llegado pisando fuerte a 'Tu cara me suena'. La actriz y cantante se atrevió a interpretar un inédito 'Wrecking ball' y dejó boquiabierto al público del programa. Algunos miembros del equipo como Manel Fuentes o Carlos Latre, maravillados con su actuación, no dudaron en manifestar a través de las redes sociales su deseo de que Elena "tiene que estar en la sexta edición". ¡Y no les falta razón!